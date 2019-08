Ed Sheeran anuncia pausa de 18 meses na carreira

Para nossa tristeza o cantor Ed Sheeran, que está na Divide World Tour desde março de 2017, se despediu dos palcos – pelo menos temporariamente – em seu último show, na segunda-feira (26).

O cantor ficou emocionando e disse: “Como você pode ou não saber, eu estive na turnê Divide por mais de dois anos e este é o último dia. Há algo muito agridoce sobre isso. Eu amo que vocês estão aqui e nós estamos terminando em Ipswich. Este é meu último show por provavelmente 18 meses. Nós tocamos no mundo todo. Glastonbury, estádio de Wembley. Todos esses locais surpreendentes, América, Nova Zelândia, Austrália, Ásia, América do Sul – tem sido uma loucura.”

“Disseram-me agora que no final desta turnê eu terei tocado para nove milhões de pessoas ao redor do mundo. É a maior turnê de todos os tempos. É como se, de uma maneira estranha, você estivesse terminando com sua namorada com a qual já está contigo há anos. Parece estranho, mas tem sido uma longa turnê.”

Depois de anos na ativa, Ed tirará uma pausa de um ano e meio merecidas e nós já estamos com saudades. Ouça o último álbum “No.6 Collaborations Project” do artista.