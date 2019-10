Na semana em que se comemora o Dia Mundial dos Animais (4 de outubro), a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) confirma a realização de uma edição especial do Brechocão, no próximo domingo (06), no Parque Farroupilha, das 9h às 16h, entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna, na área de passeio da avenida Osvaldo Aranha.

