Edital de eleições do CRMV em vigor

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul publicou nesta -feira (16) uma Nota de Esclarecimento a respeito do processo eleitoral de 2017. O documento foi divulgado em virtude da notícia de um suposto cancelamento do edital de eleições da autarquia.

O presidente do Conselho, Rodrigo Lorenzoni, esclarece que o edital está vigorando normalmente e que obedece à resolução 958/2010 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e à Lei Federal 5517/1968. A entidade não foi notificada pelas autoridades competentes sobre essa suposta anulação.

O CRMV preza pelos princípios da transparência da impessoalidade e da legalidade, tendo sido o processo eleitoral da entidade pautado em todos os requisitos legais. “Por isso, dentro deste princípio, estamos totalmente dentro dos prazos regimentais, havendo ainda quase um mês até o prazo final para a inscrição de chapas”, garante o presidente do Conselho, Rodrigo Lorenzoni. Ele pondera também que “os Conselhos Profissionais são autarquias federais e, portanto, tuteladas pelo Estado, não podendo sofrer interferência de entidades privadas”.

