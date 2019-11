Eduardo Leite participa do Tá na Mesa desta semana para explicar reforma administrativa

O Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) desta quarta-feira (20) vai receber o governador do Estado. Eduardo Leite vai falar sobre a Reforma Estrutural do Estado, para esclarecer sua proposta enviada ao Legislativo, na última quarta-feira (13). O texto deverá entrar na pauta de votação até o dia 20 de dezembro, para vigorar em 2020.

O Tá na Mesa acontece na sede da Federasul, que fica localizada na rua Largo Visconde de Cairú, número 17, no Centro de Porto Alegre. A tradicional reunião-almoço está marcada para o meio-dia.

TÁ NA MESA

PALESTRANTES: Governador Eduardo Leite

TEMA: Reforma Estrutural do Estado

QUANDO: quarta-feira, dia 20 de novembro de 2019, 12h

ENDEREÇO: Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre