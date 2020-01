Celebridades Eduardo Moscovis posa com as filhas e ganha elogios: “Lindas como o pai”

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

"Rolê com as mais velhas", escreveu Moscovis na legenda. Foto: Reprodução/Instagram "Rolê com as mais velhas", escreveu Moscovis na legenda. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Em clique descontraído, Eduardo Moscovis compartilhou na noite deste último domingo (26) em seu Instagram uma foto com as filhas. Gabriela, de 21 anos, e Sofia, de 20, são as herdeiras do ator. “Rolê com as mais velhas”, escreveu na legenda.

O post foi muito comentado por colegas e fãs do artista, que não economizaram nos elogios. Ingrid Guimarães, por exemplo, disse: “Amo”. “Deus Abençoe”, desejou Lucio Mauro Filho. Fãs também deixaram seu recado. “Lindas como o pai”, opinou uma seguidora.

Além das meninas, que são fruto do seu casamento com a diretora de cinema, Roberta Richard, Du também é pai da Manuela, de 12 anos, e Rodrigo, de 7, da união com a nutricionista e apresentadora Cynthia Howlett, com quem foi casado de 2007 a 2016.

Eduardo está de férias da TV desde maio de 2019, quando chegou ao fim a novela “O Sétimo Guardião”, de Aguinaldo Silva. Na trama, o ator interpretava o gato Leon.

