A cantora Anitta publicou nesta segunda-feira (23) uma foto no que parece ser um restaurante, com grande variedade de cores e detalhes na iluminação. De cropped e calcinha, ela caprichou no carão e levantou dúvidas se estava gravando um novo videoclipe ou fazendo um ensaio fotográfico. Porém, outro detalhe chamou a atenção. Demi Lovato elogiou Anitta em um comentário:

“Sem defeitos”, escreveu Demi. A brasileira ainda passou a ser seguida pela musa do pop, que curtiu outro post de Anitta.

