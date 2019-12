Rio Grande do Sul Eleita nova administração do Tribunal de Justiça do RS

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Desembargadores Ney Wiedemann, Liselena Ribeiro, Voltaire Moraes, Ícaro Osório e Vanderlei Kubiak vão comandar o TJRS por dois anos a partir de fevereiro. Foto: Eduardo Nichele/TJRS Desembargadores Ney Wiedemann, Liselena Ribeiro, Voltaire Moraes, Ícaro Osório e Vanderlei Kubiak vão comandar o TJRS por dois anos a partir de fevereiro. (Foto: Eduardo Nichele/TJRS) Foto: Eduardo Nichele/TJRS

Na tarde desta segunda-feira (2) foram eleitos os Desembargadores que irão comandar o TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) pelos próximos dois anos.

O presidente será o desembargador Voltaire de Lima Moraes. A primeira vice-presidente será a desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro e o segundo e terceiro vice-presidentes, respectivamente, os desembargadores Ícaro Carvalho de Bem Osório e Ney Wiedemann Neto.

A corregedora-geral da Justiça será a desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak.

Foram 76 votos a favor do desembargador Voltaire, e 56 para desembargadora Denise Oliveira Cezar, também candidata à Presidência. Um voto foi em branco, totalizando 133 votos. Houve cinco ausências.

Com a proclamação do resultado da eleição a presidente, os demais integrantes da chapa do desembargador Voltaire foram eleitos por aclamação. A posse está prevista para 3 de fevereiro de 2020.

