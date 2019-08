Nei Lisboa é um artista natural de Porto Alegre que, como poucos, canta tão bem a sua cidade através de suas composições. Sua poesia traduz, cria imagens dos novos e velhos tempos de forma crítica pontuada por versos ávidos, ácidos e cheios de uma linguagem muito particular.

E para homenagear a vida e a rica obra deste cantor, compositor e escritor brasileiro, a cantora Elisa Meneghetti apresenta o projeto “Elisa Meneghetti canta Nei Lisboa”, no dia 11 de agosto, domingo, às 21h, no Quentin´s (R. Lima e Silva, 918 – Cidade Baixa), em Porto Alegre. Os ingressos antecipados já estão a venda a preços promocionais pelo sympla (link: http://bit.do/e34pv) e estarão disponíveis na hora e no local sujeito à disponibilidade.

A ideia do espetáculo é promover uma viagem pela obra musical do artista através da memória afetiva da cantora revelando diversos momentos em que ele fez parte de sua infância e juventude. O projeto nasceu em 2012, quando Elisa reuniu sua banda, formada pelos músicos Andrei Correa (guitarra), Duda Cunha (bateria) e Filipe Narcizo (contrabaixo), que já a acompanhava em outros estradas musicais, dando início a montagem do espetáculo.

O show navega pela discografia do cantor e inclui sucessos dos discos Pra Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina (1983), Noves Fora (1984), Carecas da Jamaica (1987), Hein?! (1988), Amém (1993), Hi-Fi (1998), Cena Beatnik (2001), Relógios de Sol (2003), Translucidação (2006), A Vida Inteira (2013) e Telas, Tramas e Trapaças do Novo Mundo (2015).

SERVIÇO:

O QUE: Elisa Meneghetti homenageia Nei Lisboa neste domingo

QUANDO: 11 de agosto, domingo, às 21h / a casa abre às 19h

ONDE: QUENTIN´S (R. Lima e Silva, 918 – Cidade Baixa)

INGRESSOS: Antecipados promocionais pelo sympla – link: http://bit.do/e34pv. Na hora e no local sujeito a disponibilidade.

Deixe seu comentário: