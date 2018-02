Em decorrência de problemas operacionais, a parcela do 13º salário será paga nesta quarta para parte dos servidores da prefeitura de Porto Alegre

Em decorrência de problemas operacionais no processamento dos arquivos do 13º salário enviados pela prefeitura à Caixa Econômica Federal, os servidores de dois órgãos municipais e os aposentados e pensionistas receberão os valores da primeira parcela da gratificação na quarta-feira (21). Os demais servidores tiveram os valores da primeira parcela do 13º creditados nesta terça-feira (20).

Os servidores do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), da FASC (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e os aposentados e pensionistas do Previmpa terão os valores disponíveis para movimentação já nas primeiras horas da quarta-feira, acrescidos de correção monetária pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), mais juros legais, equivalente a 1,42% ao mês, conforme previsto no artigo 2º da Lei.

São 15,2 mil servidores municipais que optaram por não antecipar o valor do 13º. A primeira das dez parcelas da gratificação está sendo paga neste mês. De acordo com a prefeitura, o valor mensal dos encargos ficou em R$ 9 milhões.

