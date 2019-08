Em junho, setor de serviços teve maior queda em um ano

Em comparação com o mês anterior, o volume do setor de serviços caiu 1% em junho, eliminando o ganho acumulado de 0,4% observado entre abril e maio, segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (9). Foi a quarta e mais intensa queda no ano. É a pior taxa para o mês desde 2015, quando o indicador repetiu o mesmo resultado. Trata-se também da queda mais intensa desde julho de 2018 (-2,6%). Na comparação com junho do ano passado, a queda foi de 3,6%.

