Em mais uma partida com o time reserva no Brasileirão, o Grêmio perde para o Flamengo por 3 a 1

Jogando diante de quase 58 mil pagantes no Maracanã, na noite deste sábado (10), os reservas do Grêmio perderam para os titulares do Flamengo por 3 a 1, em partida válida pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Tricolor gaúcho permaneceu com 17 pontos, ocupando a 13ª posição na tabela.

Já o Flamengo chegou a 27 pontos, em terceiro lugar e se aproximando do vice-líder Palmeiras (28 pontos). No topo está o Santos (32). O próximo compromisso do clube gaúcho na competição está marcado para o sábado que vem, na Arena, justamente contra o Verdão paulista.

Antes, na quarta-feira, o Mosqueteiro tem pela frente o seu primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil, também em casa, contra o Athletico-PR. Esse foi o motivo pelo qual a comissão técnica do time gaúcho voltou a optar pela preservação de titulares – com exceção do atacante Everton “Cebolinha”, que entrou no segundo tempo.

Escalações

O Grêmio, sob o comando de Renato Portaluppi, colocou em campo no estádio Maracanã uma formação alternativa, jogando de camiseta branca com Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz, Juninho Capixaba, Darlan, Thaciano, Rafael Galhardo (Everton), Luan (Da Silva), Pepê, Luciano e Patrick.

Já pelo lado do Flamengo, o treinador português Jorge Jesus escalou Diego Alves, Rafinha, Thuler, Pablo Marí, Filipe Luís (Renê), Cuéllar (Piris da Motta), Willian Arão, Gerson, Berrío (Everton Ribeiro), Bruno Henrique e Arrascaeta.

O jogo

Os minutos iniciais foram de um jogo equilibrado e estudado por ambas as equipes. Aos 6 minutis, Thaciano serviu Pepê, que avançou para o meio e deu um passe para Léo Moura, mas Arrascaeta cortou. Na sequência, o rubronegro Berrío recebeu na esquerda e fez um cruzamento. Gerson ajeitou para Cuellár, mas David Braz afastou.

Aos 15’, o rubro-negro ameaçou com Arrascaeta, cobrando falta da intermediária, mandando por cima. Em seguida, o Grêmio fez uma grande jogada com Luan acionando Pepê na esquerda. O atacante recebeu e fez o cruzamento, mas Rafinha tirou de carrinho pela linha de fundo. Escanteio cobrado aos 18′, a bola sobrou na área para o estreante Luciano, que finalizou para o Grêmio, nas mãos do goleiro adversário.

Outra grande chance gaúcha aconteceu aos 22’, em jogada de Léo Moura, acionando Pepê, que passou pela zaga e chutou a bola na rede, pelo lado de fora, mas o juiz marcou impedimento. No minuto seguinte, os cariocas responderam com Bruno Henrique, que depois de uma boa tabela, cruzou para ninguém.

O placar foi aberto aos 28 minutos, com Willian Arão: já na área, ele recebeu um passe e chutou forte no canto direito, sem chances para Julio César. A partir daí, o jogo ficou melhor para os cariocas, mas o Tricolor segurou o placar até conseguir o empate, aos 44’: Luan cobrou uma falta em cima da barreira e David Braz foi caiu, após ser puxado pela camisa. Após análise do VAR, o pênalti foi marcado e convertido por Galhardo.

Já no segundo tempo, o Flamengo quem criou as primeiras chances. Berrío fez um cruzamento na área, Bruno Henrique desviou de cabeça, mas por cima do gol, logo aos 2 minutos. O cronômetro marcava apenas 4’ quando o rubronegro passou novamente à frente. Bruno Henrique finalizou, a bola explodiu na trave e voltou à pequena área, onde Arrascaeta, bem posicionado, marcou o segundo gol do jogo.

O Grêmio tentou responder com uma bola parada aos 7’, quando Galhardo colocou no segundo poste, buscando Luciano, mas Diego Alves se antecipou e fez a defesa. O Urubu seguia investindo contra o Mosqueteiro. Aos 10’, com Rafinha cruzou da direita para Arrascaeta, que desviou de cabeça, para fora. No lance seguinte, Gerson arriscou e chutou forte, mandando a bola na trave.

Os donos da casa seguiam superiores na partida e ameaçaram de novo com uma “patada” de Bruno Henrique sobre a meta, quase aos 30′ da etapa complementar. Enquanto isso, o Tricolor gaúcho não desistia da reação: em cobrança de falta da intermediária, Luan mandou a bola na área, a zaga afastou e Pepê pegou o rebote, mas sem efeito.

Arrascaeta, um dos destaques do jogo, recebeu um cruzamento e finalizou, obrigando Julio César a uma grande defesa. Com 36’, Juninho Capixaba cruzou rasteiro para Thaciano chegar e quase empatar, mas o arqueiro do Flamengo conseguiu uma boa defesa. Em seguida, foi a vez de Pepê tentar a finalização, de meia-bicicleta, mas por cima da trave.

Aos 40′, Patrick acionou Da Silva na área, que dividiu com Pablo Marí e caiu dentro da área. Após análise do VAR, nada foi assinalado. E quando o confronto já estava nos acréscimos, o Flamengo chegou ao terceiro gol, com Everton Ribeiro chutando no canto esquerdo, sem que o goleiro gremista conseguisse alcançar.

(Marcello Campos)

