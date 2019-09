Em menos de 13 horas, dois acidentes registram mortes na BR-392 no sul do estado

A noite de sexta-feira (27), começou com um grave acidente no quilômetro 19 da BR-392, em Rio Grande. Uma carreta e uma charrete colidiram deixando duas vítimas fatais: um homem e uma mulher acabaram morrendo. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informaram que eles tinham entre 30 e 35 anos. Já o motorista da carreta não se feriu.

Após investigação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que o acidente ocorreu enquanto a carroça tentava cruzar a estrada após fazer um retorno pela contramão. A PRF destaca que o local não tinha iluminação. O motorista do caminhão passou por exame de alcoolemia, no entanto, o mesmo não indicou consumo de álcool.

Cerca de 13 horas depois, mais um acidente, este no quilômetro 72 da BR-392, em Pelotas, deixou uma vítima fatal. Após uma colisão frontal entre dois carros, um homem de 24 anos veio a óbito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 9h45 deste sábado (28).

Conforme a PRF, a vítima dirigia um Gol e seguia pela rodovia no sentido Canguçu-Pelotas quando colidiu de frente com um Fiesta que se deslocava em sentido oposto, próximo ao centro de distribuição da Ambev. Ambos os condutores foram levados ao Hospital Universitário São Francisco de Paula. O condutor do Gol não resistiu aos ferimentos e morreu na casa de saúde, já o motorista do Fiesta foi internado em estado grave.

A rodovia foi parcialmente bloqueada para o atendimento dos feridos, mas foi liberada em seguida.

