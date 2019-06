“Em pouco tempo, vai faltar dinheiro para saúde e educação”, diz o ministro da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira (04), durante audiência pública no Congresso Nacional, que os gastos dos Estados com pessoal, incluindo aposentados, já atingiram, em alguns casos, 70% de todas as despesas e que, se nada for feito, “em muito pouco tempo, vai faltar dinheiro para saúde, educação e saneamento”.