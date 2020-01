Mundo Embaixada dos EUA em Bagdá pede que os americanos abandonem o Iraque imediatamente

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

A embaixada americana em Bagdá foi atacada por manifestantes nesta semana Foto: Reprodução A embaixada americana em Bagdá foi atacada por manifestantes nesta semana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá recomendou aos cidadãos americanos que deixem o Iraque “imediatamente” após a morte do importante general iraniano Qasem Soleimani em um bombardeio ordenado pelo presidente Donald Trump.

A morte do general elevou ao grau máximo a tensão no Oriente Médio. A representação diplomática pediu aos americanos que abandonem o Iraque “de avião enquanto é possível”, já que o bombardeio aconteceu no aeroporto de Bagdá, ou “sigam para outros países por via terrestre”.

As principais passagens de fronteira do Iraque levam ao Irã e à Síria em guerra, mas também há acessos para a Arábia Saudita e Turquia.

Na terça-feira (31), a embaixada dos EUA na capital iraquiana foi alvo de um ataque realizado por uma multidão pró-Irã. O ato foi motivado por um bombardeio dos americanos contra a facção pró-Irã Kataib Hezbollah, que matou cerca de 25 iraquianos no domingo (29). Forças de segurança iraquianas lançaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão, que danificou parte do prédio. Nenhum funcionário da embaixada ficou ferido.

