O embaixador da Noruega no Brasil, Nils Martin Gunneng, fez uma visita de cortesia ao governador Eduardo Leite. Leite se colocou à disposição para estreitar os laços entre o Estado e o país europeu. Gunneng se disse entusiasmado com as oportunidades e ressaltou que a Noruega já está presente em solo gaúcho com uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo, a Yara.

