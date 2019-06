Emicida, Pabllo Vittar e Majur celebram esperança e diversidade em nova música

No meio-dia de ontem (25), Emicida lançou o clipe de “AmarElo”, música que estava nas plataformas de streaming desde a meia-noite. A canção é uma parceria entre o rapper, Pabllo Vittar e Majur e traz, no refrão, uma homenagem à música “Sujeito de sorte”, de Belchior.

O clipe inicia com um áudio – verdadeiro – que Emicida recebeu de um amigo. Nele, o interlocutor desabafa sobre a depressão que sente e a descrença na vida como um todo. O que vem depois é uma reviravolta: direto do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, o clipe mostra diversas histórias difíceis, mas que tem um final feliz. Em uma quadra na favela, Emicida e Majur iniciam a música, que termina com os vocais de Pabllo. É um dos maiores projetos da cantora drag até então. O filme traz esperança às pessoas com realidades difíceis, mostrando que a superação é possível.

O verso “Permita que eu fale/ não as minhas cicatrizes” é um aconchego no coração para povos historicamente oprimidos, representados no clipe pelo cantores – e pelas tantas histórias contadas. O clipe de “AmarElo” é, com certeza, um dos maiores trabalhos musicais e audiovisuais apresentados nesse ano e o prenúncio de um álbum forte e impactante que Emicida deve lançar ainda em 2019. Ficamos no aguardo!

Antes disso, confere esse clipe lindo e importantíssimo:

