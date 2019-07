Emily Hartridge, youtuber inglesa, morre em acidente de patinete elétrico

A youtuber e apresentadora de TV britânica Emily Hartridge, de 35 anos, conhecida por seus vídeos sobre exercícios físicos, morreu nesta sexta-feira (12), em um acidente de patinete elétrico. Ela teria colidido em um caminhão. Segundo jornais como “The Guardian” e “Independent”, ela foi a primeira vítima fatal de uma ocorrência envolvendo esse tipo de veículo no país. No Reino Unido, é ilegal circular de patinete elétrico em vias públicas – a proibição não vale para espaços privados. Mas o número crescente de pessoas que têm usado esse meio de transporte, que pode atingir velocidades superiores a 30 km/h, deve levar o governo a rever a legislação. O Departamento de Transportes cogita reavaliar as restrições.

A youtuber foi um dos primeiros destaques da mídia social, tornando-se famosa há sete anos por seus vídeos “Dez razões pelas quais …”, que traziam uma visão cômica da vida moderna. Depois de ganhar 3 milhões de visualizações por mês, ela começou a apresentar programas de TV e entrevistou atores incluindo Eddie Redmayne e Hugh Jackman.

Deixe seu comentário: