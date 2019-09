Emmy 2019: Fleabag, Chernobyl e Game of Thrones estão entre os principais premiados 

A 71º edição do Emmy Awards destacou as melhores produções de TV deste ano, incluindo TV aberta, por assinatura e serviços de streaming.

Logo no início da premiação, que ocorreu na noite desse domingo (23), em Los Angeles, na Califórnia, ficou claro que um dos destaques da noite seria a série britânica Fleabag, escrita, produzida e estrelada por Phoebe Waller-Bridge, vencedora de quatro prêmios. Ao receber o prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia, Phoebe superou a vencedora do ano passado, Rachel Brosnahan, de Maravilhosa Sra. Maisel, e Julia Louis-Dreyfus, de Veep, que venceu seis prêmios consecutivos até 2017.

A série Fleabag gira em torno de sua personagem título, uma jovem britânica de senso de humor mordaz que tenta lidar com a vida em Londres enquanto enfrenta uma tragédia recente. A série está disponível no serviço de streaming Amazon Prime Video.

O segundo destaque da noite, na categoria Minissérie, foi Chernobyl, série da HBO que conta em cinco episódios sobre o desastre nuclear ocorrido em 1986. Ela tornou-se uma das série mais bem avaliadas pelo público e crítica de todos os tempos. No Emmy deste ano, faturou, além de Melhor Minissérie, os prêmios de Direção e Roteiro.

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi quando Jharrel Jerome recebeu o Emmy de Melhor Ator em Minissérie pelo sucesso Olhos que Condenam, a série impactante da Netflix que aborda o caso verídico de cinco adolescentes e crianças acusados injustamente de um estupro no Central Park, em Nova York, em 1989. Jerome dedicou a estatueta aos “cinco exonerados”, como o grupo ficou conhecido.

O Emmy de 2019 serviu também para premiar o final de Game of Thrones da HBO. No entanto, à exceção das categorias técnicas, a série recebeu apenas as estatuetas de Melhor Série de Drama e Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama para Peter Dinklage. O casal John Snow e Daenerys Targaryen (Kit Harington e Emilia Clarke) perdeu as estatuetas de atuação. Melhor Ator em Série de Drama foi para Billy Porter, de Pose. A série, disponível pelo FOX Premium, se passa em Nova York, nos anos 80, e aborda uma casa onde jovens LGBT expulsos de casa eram abrigados.

Confira todos os vencedores da noite:

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Tony Shalhoub – Maravilhosa Sra. Maisel

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Alex Borstein – Maravilhosa Sra. Maisel

MELHOR ROTEIRO EM SÉRIE DE COMÉDIA

Fleabag

MELHOR DIREÇÃO EM SÉRIE DE COMÉDIA

Fleabag – Harry Bradbeer

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Bill Hader – Barry

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

MELHOR PROGRAMA DE COMPETIÇÃO

RuPaul’s Drag Race

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TV

Patricia Arquette – The Act

MELHOR DIREÇÃO EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TV

Johan Renck – Chernobyl

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TV

Ben Wishaw – A Very English Scandal

MELHOR ROTEIRO EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TV

Chernobyl

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TV

Jharrel Jerome – Olhos que Condenam

MELHOR FILME PARA A TV

Black Mirror – Bandersnatch

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TV

Michelle Williams – Fosse/Verdon

MELHOR MINISSÉRIE

Chernobyl

MELHOR ROTEIRO EM SÉRIE DE VARIEDADES

Last Week Tonight With John Oliver

MELHOR ESQUETE EM SÉRIE DE VARIEDADES

Saturday Night Live

MELHOR DIREÇÃO EM SÉRIE DE VARIEDADES

Don Roy King – Saturday Night Live – “Host: Adam Sandler”

MELHOR TALK SHOW DE VARIEDADES

Last Week Tonight With John Oliver

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE DRAMA

Peter Dinklage – Game Of Thrones

MELHOR ROTEIRO EM SÉRIE DE DRAMA

Succession – “Nobody Is Ever Missing”

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE DRAMA

Julia Garner – Ozark

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE DRAMA

Billy Porter – Pose

MELHOR DIREÇÃO EM SÉRIE DE DRAMA

Jason Bateman – Ozark – “Reparations”

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE DRAMA

Jodie Comer – Killing Eve

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

Fleabag

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

Game of Thrones

