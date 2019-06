Empoderamento negro é tema de exposição na Casa de Cultura Mario Quintana

A exposição “Black Power” trará ao Hall do Laboratório Fotográfico da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) a arte sobre o “empoderamento” negro contra o racismo cultural. A mostra trabalha com o universo híbrido, onde o fotógrafo Claudio Benevenga mistura nas suas imagens toda a experiência ao longo de mais de trinta anos de atuação na moda, publicidade, cinema e teatro.

A exposição poderá ser visitada a partir da sexta-feira 928). até o dia 27 de julho, de forma gratuita. Nos dias 13 e 20 de julho, haverá palestras com Denizeli Cardoso e ensaios fotográficos no Auditório Luiz Cosme.

Para o fotógrafo, empoderar-se é reconhecer-se enquanto sujeito social, político, autor da sua própria história e capaz de lutar por direitos que não são só seus, mas também de um grupo. Ele argumenta que, em um país onde mais da metade da população é negra, trabalhar com a imagem de negros em situação de protagonistas vai muito além do estético, reforçando uma luta diária contra a ignorância do preconceito.

“A força retórica das imagens produzidas com artistas e imigrantes negros advém de serem particulares, fortes e concretas. É importante observar como a imagem e o imaginar coletivo acabam modelando a realidade social, justificando desta maneira a importância social desta mostra que pretendo levar para diversos lugares do país”, pontua Claudio.

Serviço

Exposiçāo “Black Power”

Quando: de 28 de junho a 27 de julho de 2019.

Horário: abertura dia 28 de junho, sexta-feira, às 20h. Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 21h.

Onde: Hall do Laboratório Fotográfico – 3º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico/Porto Alegre).