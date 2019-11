Estado brasileiro com o maior índice (17,4%) de idosos, o Rio Grande do Sul registrou um crescimento de 35% no número de empregos em atividades de saúde no período a 2010 a 2018. De acordo com um levantamento divulgado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, o envelhecimento da população é justamente um dos motivos para essa expansão.