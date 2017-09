Empresário admite compra de terreno de 7 milhões de reais para nova sede do Instituto Lula

A compra do terreno, em São Paulo, e a de um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, são investigados pela operação. De acordo com a denúncia apresentada pelo MPF (Ministério Público Federal) esses bens eram propinas do Grupo Odebrecht para o ex-presidente Lula.

Durante o depoimento, Dermeval relatou que o primeiro contato que teve com o terreno foi em uma reunião com um então executivo da Odebrecht.

“No final de julho de 2010, início de agosto de 2010, fui procurado por Paulo Melo, então diretor da Odebrecht Realizações no estado de São Paulo, me convocando para uma reunião. Essa reunião aconteceu, primeiramente, no escritório dele. Paulo me coloca uma oportunidade de negócio: a Odebrecht tinha identificado um terreno para construir um empreendimento”, explicou.

Ainda de acordo com o empresário, a Odebrecht não queria, naquele momento, aparecer como a compradora do terreno. “O argumento era de que era um terreno pequeno e que na Odebrecht, por ter um porte maior, os vendedores veriam uma oportunidade de aumentar o valor”, afirmou.

Dermeval contou a Moro que, então, foi chamado para ser terrenista, com a promessa de ser sócio no futuro. “Eu disse que tinha interesse, sim”, relatou. O empresário ainda contou sobre um almoço com o empresário Marcelo Odebrecht, poucos dias depois.

“No meio da conversa, Marcelo me pergunta se Paulo Melo haveria me passado ou se já tinha comentado comigo sobre a compra do terreno para a construção Instituto Lula. Eu disse que ele tinha me falado da compra do terreno, mas, não, da construção do Instituto Lula”, lembra.

Na sequência, Dermeval relatou que Marcelo disse a ele que o advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Roberto Teixeira, era quem estava coordenando a identificação e a compra do terreno para a futura sede do Instituto Lula.

“[Marcelo] Disse que ele e a Odebrecht tinham sido chamados para ajudar nisso e que ele viu, ali, uma oportunidade de negócio para mim”, completou. Dermerval afirmou ao juiz que realmente viu uma boa oportunidade de negócio e que teve outras reuniões com Paulo e Roberto.

Dermeval contou, ainda, que chegou a ser apresentado, por Paulo, às especificações que o Instituto Lula gostaria para a obra: “várias salas de reunião”, garagem, museu, “uma espécie de mini-hotel” etc.

Porém, em uma reunião, segundo Dermeval afirmou, Roberto contou que havia problemas de débitos no terreno, que já existia um contrato de compra e venda com um terceiro e que essa pessoa queria receber, por fora, entre R$ 30 e R$ 40 mil para desistir do negócio.

O empresário disse, então, que não faria pagamentos por fora.

Na sequência, Dermeval contou também que, depois, voltou a se reunir com Paulo, que o apresentou a um gerente que trabalhava com ele, João Louvera. As negociações voltaram a avançar.

O empresário afirmou que pediu para não pagar os R$ 7 milhões previstos de uma vez.

Dermeval disse ter aberto, então, uma negociação de compensação com a Odebrecht. Com o valor que recebeu, Demerval afirmou ter pago o terreno para os então proprietários.

Relação com Roberto Teixeira

O empresário disse que no período em que teve contato com Roberto Teixeira, o advogado demonstrava ser uma pessoa próxima à família do ex-presidente e ter intimidade com o pessoal do Instituto Lula.

“No contexto da conversa dele, por diversas vezes, eu subentendia que ele estava se referindo ao ex-presidente Lula”. Segundo Dermeval, principalmente, para pressionar para dar velocidade ao processo de compra do terreno.