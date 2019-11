Futebol Empresário de Patrick tem reunião com Fenerbahçe

Por Redação O Sul * | 21 de novembro de 2019

Meia do Inter tem contrato até o final de 2022 Foto: Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O meia do Inter Patrick está novamente no alvo do Fenerbahçe. O clube da Turquia, que apresentou proposta pelo jogador na última janela, voltou a demostrar interesse em ter o atleta para a próxima temporada. O empresário do jogador colorado estar em Istambul e terá ainda hoje uma reunião com representantes do clube turco.

Em Porto Alegre, ao conceder entrevista coletiva, nesta quina-feira, o camisa 88 comentou sobre o encontro de seu empresário, mas que o foco estar em classificar o Inter para a próxima Libertadores. Contudo, caso haja uma boa proposta para os dois lados, uma negociação não está descartada.

“Interesse eu tenho ( de jogar na Europa). Por enquanto, sobre essa notícia, eu não sei de nada. Hoje ele (seu empresário) está lá fazendo seu trabalho. Se tiver que vir notícia boa, para mim e para o Inter, tudo bem. Hoje eu acredito que não tenha nada. O foco é classificação para a Libertadores e cumprir meu contrato”, declarou Patrick, que ainda completou: “Hoje meu foco é no Inter. Claro, que possibilidades existem. Se chegarem propostas boas para mim e para o Inter, e a gente chegar em um acordo, que seja bom para todos, podemos conversar. Hoje eu visto a camisa do Inter e não tem como pensar em outro clube.”

Anunciado pelo Inter em 2017, o jogador tem se tornou titular diante das boas atuações com a camisa colorada. Contudo, foi alvo de algumas críticas após a perda do título da Copa do Brasil. Nesta temporada, soma 45 jogos e 5 gols marcados. Patrick tem contrato com o clube gaúcho até o fim de 2022.

