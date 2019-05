Empresários interessados na gestão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul devem enviar propostas até terça

Empreendedores interessados em assumir a gestão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul devem apresentar suas propostas até terça-feira (28). A concessão é válida por 30 anos e vencerá quem oferecer o maior valor de outorga fixa (montante que deverá ser pago à vista ao Estado). O investimento mínimo é de R$ 59 milhões. Empresas brasileiras e de fora do país, de maneira individual ou reunidas em consórcio, assim como fundos de investimento, entidades de previdência complementar e instituições financeiras podem participar. O edital 012/2019 estabeleceu, ainda, o pagamento de outorga variável que corresponderá a 1% sobre o faturamento bruto mensal do zoológico – a média é feita sobre os 12 meses anteriores.

A empresa que vencer tem a obrigação de modernizar o parque, contemplando desde a reconstrução dos ambientes para permitir maior proximidade dos usuários com os animais até garantias de bem-estar de todo o plantel, que deverá ser ampliado e ter novas espécies. Além disso, o empreendedor pode oferecer novas opções de lazer, como trenzinho, fazendinha, safari, aquário e arvorismo. Fica vetada a construção de shoppings, edifícios residenciais ou hoteis. A concessão pode ser renovado uma ou mais vezes, mas o limite máximo é de 50 anos.

Deixe seu comentário: