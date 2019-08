Empresários se reúnem com Bolsonaro em jantar íntimo em Brasília

Passou despercebido em Brasília nesta semana um jantar discreto entre os empresários do núcleo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro na casa do secretário de Privatização, Salim Mattar.

Na quarta-feira (31), o presidente deixou o Palácio do Planalto às 18h37min. Está tudo registrado e publicado com a devida transparência na agenda oficial, mas não houve alarde.

Às 19h40min, ele tinha um encontro com nomes como Luciano Hang, sócio da rede varejista Havan, Flavio Rocha, da Riachuelo, Sebastião Bomfim, da Centauro, além de empresários de outros setores, como Meyer Nigri, da Tecnisa, e Winston Ling, que apresentou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a Bolsonaro ainda na campanha.

Pessoas próximas ao presidente afirmam que o jantar foi uma demonstração de apoio feita pelos únicos seis empresários que saíram publicamente em sua defesa desde a campanha eleitoral.

Há no governo a percepção de que o setor privado em geral está satisfeito com a eleição de Bolsonaro e a orientação da equipe econômica até aqui, principalmente diante da alternativa que havia em 2018, de um novo governo petista. Mas são raros os empresários que, de fato, têm disposição de apoiá-lo em público.

A maior parte dos convidados não quis comentar sobre o encontro. Alguns pediram discrição e até chegaram a negar o fato, antes de serem informados que o encontro estava na agenda oficial de Bolsonaro. Luciano Hang disse que os assuntos de interesse do empresariado, como a defesa da MP da Liberdade Econômica, foram tratados ao longo do dia, em reuniões com outros setores do governo.

Segundo alguns dos presentes, os convidados comemoraram o corte na taxa básica de juros para 6% ao ano, anunciada horas antes do jantar, e também falaram sobre a reforma tributária, mas o jantar teve um caráter de reunião íntima, sem demandas empresariais. As informações são da coluna Painel S.A., do jornal Folha de S.Paulo.

Agenda econômica

A escalada de ataques de Bolsonaro a adversários e instituições nos últimos dias e a releitura de fatos históricos vão reforçar a disposição do Congresso Nacional em tocar uma agenda própria no segundo semestre.

Após o próprio presidente dizer que não vai mudar o seu “jeito”, em entrevista ao jornal O Globo, líderes partidários planejam atuar à revelia de Bolsonaro. A intenção é priorizar a agenda econômica e reagir pontualmente a propostas do Executivo que considerem extemporâneas. Parlamentares voltam do recesso e retomam os trabalhos na próxima semana.

Em meio à série de polêmicas provocadas por declarações de Bolsonaro, políticos aproveitam para marcar suas posições, como uma antítese do Planalto. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), gravou um vídeo em que defende a liberdade de expressão. As imagens foram exibidas em ato de apoio ao jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, um dos alvos do presidente da República.

Deixe seu comentário: