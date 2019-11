Encontro com Autor – Cidinha da Silva, será nesta quinta-feira (14), às 14h no Auditório da Livraria Paulinas – Rua dos Andradas, 1212. Para alunos do Ensino Fundamental (anos finais). Com a escritora mineira Cidinha da Silva, dramaturga e blogueira, que vive em São Paulo. Seus livros têm forte engajamento com questões raciais e de gênero.

Após o encontro, Cidinha da Silva autografa seu livro Um exu em Nova York (Editora Pallas), às 16h30, na Praça de Autógrafos, Praça da Alfândega.