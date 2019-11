Encontro Especial da Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura da Câmara Municipal de Porto Alegre e entidades integrantes é nesta quinta-feira (14) às 17h, no Auditório do Memorial do RS. Tema central: Criação de programa para promover o fortalecimento e articulação das bibliotecas comunitárias de Porto Alegre (Parceria: Secretaria Municipal da Cultura, Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura, Câmara Rio-Grandense do Livro, ONG Cirandar e coletivo Redes de Leitura – Bibliotecas Comunitárias do RS).