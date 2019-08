Encosta desaba e três pessoas morrem em praia da Califórnia

Uma encosta na Califórnia desabou e deixou ao menos 3 mortos. As rochas caíram sobre os banhistas que estavam perto de uma escadaria que leva à praia Grandview Surf Beach, na cidade de Encinitas, ao norte de San Diego.

A polícia do condado de San Diego informou que uma pessoa morreu e a prefeitura de Encinitas indicou mais tarde que duas de três pessoas feridas faleceram no hospital.

As equipes de resgate ainda procuram outras possíveis vítimas. Autoridades disseram que pedaços do penhasco eram conhecidos por caírem de vez em quando e que os banhistas foram avisados para manterem uma boa distância do local.

