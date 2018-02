Energia solar beneficia escolas estaduais

Duas instituições de ensino estaduais da região do Vale do Rio Pardo receberam a instalação de painéis fotovoltaicos, por meio de parceria entre a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul e a iniciativa privada. O sistema de energia solar contemplará as escolas estaduais Frederico Augusto Hannemann, de Vera Cruz, e José Luchese, de Lagoa Bonita do Sul.

