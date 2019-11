Notas Capital Ensino estadual encerra inscrições no domingo

20 de novembro de 2019

Termina neste domingo o prazo para a realização do processo de ingresso na rede pública estadual, referente ao 1º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, Ensino Médio Curso Normal, Aproveitamento de Estudos do Curso Normal e Educação Profissional. A inscrição deve ser realizada por meio do site www.educacao.rs.gov.br.

