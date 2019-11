Entenda as diferenças e como ficam as novas regras dos fundos eleitoral e partidário

O Fundo Partidário foi criado em 1995 para bancar despesas cotidianas dos partidos, como contas de luz, água e salários, e é formado por uma mistura de dinheiro público e privado que vem de arrecadação de multas, penalidades pagas por partidos políticos, doações de pessoas físicas e um montante definido todo ano através da Lei Orçamentária.

O valor aprovado para 2019, por exemplo, é de mais de R$ 927 milhões. 5% desse valor é distribuído igualmente com todos os partidos legalmente registrados. O restante, 95%, é dividido proporcionalmente de acordo com o número de deputados que cada partido tem. Quem tem mais, ganha mais.

Para receber dinheiro do fundo, o partido precisa ter atingido a cláusula de barreira. Nas eleições de 2018, a regra foi a seguinte: atingir 1,5% dos votos válidos em no mínimo 1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas. Ou ter pelo menos nove deputados eleitos em, no mínimo, 1/3 dos Estados. Nas próximas eleições, a cláusula de barreira ficará cada vez mais rígida.