Entenda o caso do militar preso por transportar cocaína em avião da FAB

O Ministério da Defesa informou na terça-feira (25) que um sargento da FAB (Força Aérea Brasileira) foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por suspeita de envolvimento em transporte de drogas. O militar fazia parte da comitiva de 21 militares que acompanha a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Tóquio, no Japão, onde participará da reunião do G-20. O avião em que estava o militar é usado como reserva da aeronave presidencial e, portanto, a comitiva da qual o sargento fazia parte não estava no mesmo avião que transportava Bolsonaro.

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira (26) que essa comitiva voltaria no mesmo avião que o presidente. “O que acontece quando tem essas viagens, vai uma tripulação que fica no meio do caminho, então, quando o presidente voltasse do Japão, essa tripulação iria embarcar no avião dele. Então seria Sevilha-Brasil”, explicou.

No entanto, a comunicação da Presidência afirmou em nota que o militar “não estaria na Comitiva Presidencial”. “O militar não trabalha na Presidência da República e não estaria na Comitiva Presidencial. Ele pertence ao Grupo de Transportes Especiais da Força Aérea Brasileira e exerce função de comissário de bordo”, informou a nota.

À noite, Mourão se corrigiu. “Eu fui informado pelo Gabinete de Segurança Institucional agora corretamente, eu não tinha todas as informações quando eu falei de manhã, de que ele estaria somente na equipe de apoio, não estaria em momento algum na aeronave do presidente.”

O que se sabe até agora

A Guarda Civil espanhola informou que foram encontrados 39 quilos de cocaína com o sargento, escondidos em uma maleta e divididos em pacotes. O militar ficou detido no prédio da Guarda Civil, enquanto que os demais passageiros do avião seguiram a viagem para Tóquio. O sargento tem 38 anos, é casado e se chama Manoel Silva Rodrigues.

O militar foi detido durante uma averiguação aduaneira de rotina no aeroporto de Sevilha, no sul da Espanha. A aeronave da FAB que transportava o militar, um Embraer 190, fazia uma escala na cidade espanhola, de onde seguiria para o Japão.

Segundo o jornal espanhol El País, ao abrir a mala de mão do passageiro, os agentes encontraram 37 tabletes de pouco mais de um quilo cada. De acordo com fontes ouvidas pelo El País, a droga não estava nem sequer escondida no meio das roupas. Ainda segundo o jornal, um Tribunal de Instrução de Sevilha ordenou nesta quarta-feira a prisão provisória do militar, sem a possibilidade de fiança. A princípio, ele está sendo investigado por suposto crime contra a saúde pública, como o Código Penal espanhol descreve o delito.

O jornal O Estado de S.Paulo informou que depois de feitas as inspeções em todas as bagagens em Sevilha e verificado que o problema era localizado, os militares que assumiram o trabalho técnico nos aviões presidencial e reserva, em Lisboa, foram liberados.

As reações do governo

Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que os fatos estão sendo apurados e que foi determinada a instauração de um Inquérito Policial Militar. No comunicado, o ministério e o Alto Comando da Aeronáutica afirmam que repudiam atos dessa natureza e que “darão prioridade para a elucidação do caso, aplicação dos regulamentos cabíveis, bem como colaboram com as autoridades”.

