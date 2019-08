Diante do enorme fluxo de visitantes no verão europeu, que têm de esperar muito tempo nas filas e nem sempre conseguem entrar, o Museu do Louvre pede que se priorize a reserva on-line, modalidade que será obrigatória “antes do fim do ano”. Entre as obras-primas expostas no museu, está a “Mona Lisa”, do ícone do Renascimento Leonardo da Vinci.

