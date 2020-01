Porto Alegre EPTC começa sinalizar mais um trecho com faixa exclusiva

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) iniciou a sinalização viária de mais um trecho de faixa exclusiva. Serão 500m, que se estendem pela rua Paulo Gama e avenida Eng. Luiz Englert.

A medida vai beneficiar 90 mil usuários que circulam pelo local em 40 linhas urbanas. Após a conclusão da sinalização, será anunciado o início da operação, previsto ainda para janeiro.

A faixa exclusiva vai funcionar das 6h às 9h e das 16h às 20h, com previsão de redução de 65% no tempo de viagem no trecho. Além da priorização do transporte, uma ciclovia será implantada. Ela conecta a rede da avenida Loureiro da Silva em direção à Ufrgs e Região Leste.

“Essa ciclovia faz parte da malha do entorno universidade, da área central e das bikes compartilhadas. O fluxo de ciclistas é intenso. A estação de Arquitetura da Ufrgs é a mais utilizada durante a semana das 41 existentes no serviço BikePOA”, destaca o diretor técnico da EPTC, Marcelo Hansen.

Projeto de Priorização do Transporte Coletivo

O objetivo é ampliar o número de faixas exclusivas em Porto Alegre. O projeto foi pensado para qualificar o sistema de transporte, reduzir os tempos de viagem, dar mais eficiência ao serviço e reduzir custos.

Serão beneficiados diariamente 450 mil usuários. Até março, serão implantados 22 quilômetros de faixas exclusivas em 16 trechos, o que representa um aumento de 130% em relação aos 17 quilômetros já existentes. Desde o início do governo, foram instaladas faixas exclusivas nas seguintes vias: Ipiranga, rua da Conceição, Independência, Mostardeiro e Goethe.

