Erasmo Carlos rebate críticas sobre a diferença de idade com a sua mulher

Com 49 anos de diferença no casamento, Erasmo Carlos diz não se importar com as críticas e olhares que recebe. O cantor, que leva seu projeto de samba, neste sábado (16), ao Teatro Riachuelo, ainda afirma que sua mulher, Fernanda Passos, também não se preocupa com a opinião alheia. “Descarrego no meu Imposto de Renda. Sigo sem tornar pública minha vida particular e sorrio normalmente quando me perguntam. Jamais fico irritado com essas coisas. Somos vacinados contra isso”, conta.

Sem estipular datas, Erasmo ainda revela que pretende ter mais filhos. “Só não sei quando porque o futuro a Deus pertence. Vamos saber quando chegar o momento certo. Não descarto esses bons pensamentos. Também tenho direito a tê-los”, conta.

No novo trabalho, intitulado “Quem foi que disse que eu não faço samba?”, Tremendão se apresenta pela primeira vez sem rock no setlist. O cantor leva ao público do Teatro Riachuelo, no Centro do Rio, 18 músicas autorais. Apesar da novidade na carreira, aos 78 anos de idade, ele se diz confiante.

“Sempre fiz sambas, mas as pessoas nunca prestaram atenção nisso. Nunca fico tenso com trabalho. Sou eu quem deixa o público nervoso. Fico sereno, em paz comigo mesmo. Isso incomoda muitas pessoas”, comemora ele, que lança o EP do projeto nesta sexta-feira.