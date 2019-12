Pelo menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas depois que o vulcão White Island entrou em erupção na costa leste da Nova Zelândia nesta segunda-feira (09).

O vulcão, também conhecido como Whakaari, lançou rochas, cinzas e muita fumaça pouco depois das 14h (no horário local). No momento da erupção, dezenas de pessoas estavam na ilha ou perto dela. Entre elas, havia passageiros do navio de cruzeiro Ovation of the Seas.

A Agência Nacional de Emergência emitiu um alerta para possíveis novas erupções e atividade sísmica moderada.