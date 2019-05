Escola estadual de Canoas busca verba para não fechar as portas

Um colégio histórico de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, corre o risco de fechar as portas. Com poucos alunos, a Escola Estadual Jasmelino Jardim teve redução na verba de manutenção. A única saída encontrada pela direção é transformar o local em instituição de ensino médio.

A escola foi criada para receber os filhos dos oficiais da base aérea e completará 70 anos em agosto. As salas de aula comportam até 600 alunos em três turnos. Porém, atualmente, só tem 56, menos de 10% da capacidade. O problema é a proximidade de três escolas municipais de ensino fundamental.

O diretor da instituição, Marcos Dal’bó, explica que essa evasão reduziu a verba de manutenção e o número de funcionários. A única solução para não fechar o colégio, seria virar uma escola de ensino médio. “Passando para ensino médio, nós vamos agregar mais de 120 alunos que se formam, todos os anos, das escolas municipais. Porque esses alunos não tem sala de aula disponível nas escolas próximas, que são do estado”, detalha ele.

Ao assumir a escola, o diretor descobriu uma verba de R$ 100 mil que foram repassados pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), mas teria sido redirecionado. “Nos deu um pouco de susto quando, na mídia, não oficialmente, mas, na mídia, ouvimos que seriam transferidos os valores que vieram para a educação e não foram utilizados, para a reforma e construção de estradas. Também é bom que seja feito, mas o dinheiro veio para a educação”, diz o responsável pela direção do colégio.

O dinheiro possibilitaria a reforma do prédio, incluindo o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) e salas de multimeios. No entanto, é preciso a autorização do estado. Algo que a direção da instituição defende que ocorra o quanto antes. O processo está na secretaria de educação.

Em nota oficial, a secretaria estadual de educação se manifestou. O texto diz que a solicitação de reforma via recursos do Bird da escola Jasmelino Jardim encontra-se na etapa de vistoria, sob responsabilidade da 10ªprimeira Coordenadoria Regional de Obras.

