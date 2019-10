Escoop promove missão ao Vale do Silício

A Escoop (Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo), com sede na Capital, tem por objetivo fomentar a produção científica e disseminar o conhecimento do cooperativismo. Mantida pelo Sescoop/RS, é a primeira instituição de ensino superior do Brasil voltada exclusivamente ao cooperativismo, com atuação através dos braços EscoopSaúde, EscoopAgro, EscoopCred e EscoopInfra.

Com foco na qualificação de seus associados, a Escoop promove até a próxima sexta-feira (04) uma missão ao Vale do Silício, visando ampliar a cultura de inovação nas cooperativas de crédito do RS.

Deixe seu comentário: