A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul realizou para os servidores de São Leopoldo um treinamento sobre manejo e prevenção de acidentes com o escorpião amarelo (Tityus serrulatus). O município foi escolhido por ter registrado recentemente sua primeira captura de um exemplar do aracnídeo, cujo veneno neurotóxico é potencialmente perigoso, principalmente para crianças.

