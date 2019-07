A edição do Sarau Café com Letras de julho recebeu o escritor e jornalista Airton Ortiz, na Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, nesta segunda-feira, 8. Com a proposta de viajar sobre o mundo descrito por Airton em seus livros, em especial as coleções Viagens radicais e Aventuras pelo mundo, o escritor apresentou imagens que ilustravam os relatos.

