Escritor israelense, Amós Oz, recebe homenagem na Feira do Livro

A 65ª Feira do Livro de Porto Alegre terá uma mesa-redonda especial em sua programação, uma homenagem ao escritor israelense Amós Oz. O evento, chamado “Homenagem a Amós Oz – Um ano sem suas palavras”, será realizado pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul, em conjunto com o Consulado de Israel e o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall em memória de um ano da morte do autor.

A mesa de debates, com entrada gratuita, ocorrerá nesta segunda-feira (11), às 18h30, na Sala “O Retrato”, do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Rua dos Andradas 1223 – Porto Alegre). A escritora e jornalista, Cíntia Moscovich, a professora Leniza Kautz Menda e o atual presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, Rafael Bán Jacobsen serão os debatedores da obra multifacetada e pacifista de Amós OZ.

Segundo o presidente da FIRS, Sebastian Watenberg, Amós foi um dos intelectuais mais conhecidos de seu país, com obras traduzidas para 42 idiomas em 43 países. “Foi um dos autores mais importantes da literatura israelense, além de ser o principal porta-voz do movimento Paz Agora, organização criada para alcançar a paz interna e externa para Israel”, finaliza.

SERVIÇO/ Homenagem a Amós Oz – Um ano sem suas palavras/ Segunda-feira, 11 de novembro, às 18h30/ Sala O Retrato do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Rua dos Andradas, 1223 – Porto Alegre) / ENTRADA FRANCA