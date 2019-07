Construído para ser um ambiente de referência na educação, gestão e proteção do patrimônio cultural, o Espaço Iphae Patrimônio RS foi inaugurado na quinta-feira (25), em Porto Alegre. O local representa um avanço na trajetória da preservação no RS, pois abre nova frente de atuação para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do RS (Iphae).

