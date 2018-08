Especial Elis Regina é atração no Barco Cisne Branco

Uma noite a bordo do barco Cisne Branco para um passeio especial, com três horas de duração, ao som das canções de uma das maiores cantoras do Brasil, Elis Regina. Esta é a proposta do evento Especial Elis Regina, com Camila Lopez e O Arrastão, que acontece no próximo dia 06 de setembro, às 20h, no Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco.

O espetáculo traça uma linha do tempo passando por toda a obra da cantora – desde a escolha do repertório, que inclui clássicos como “Como Nossos Pais”, “O Bêbado e a Equilibrista” e “Upa, Neguinho!”, passando por cada fase de sua carreira.

Além dos grandes sucessos, a banda apresenta canções que trazem à tona o forte sentimento pelo Brasil, em virtude do momento turbulento pelo qual o País vem passando atualmente. A ideia da apresentação é reproduzir o que de melhor a música brasileira já produziu em termos de arranjos e composição do espetáculo, sendo sempre um desafio enriquecedor e deixando a noite ainda mais especial.

Após passar pelos palcos do Rio Grande do Sul e de já ter tido na plateia o compositor Roberto Menescal durante uma apresentação em Brasília, Camila Lopez e seu Arrastão chegam para cantar Elis através do que de melhor ela fez pelo Brasil: Música para ouvir, sentir e pensar.

O Arrastão é formado pelos músicos Alexandre Alles (teclado), Rafael Branco Müller (bateria), Mateus Albornoz (baixo), Matheus Herrmann (guitarra) e Rafael Pavão (percussão) e recria a formação clássica do grupo que acompanhou Elis na década de 70 e que fez história com as apresentações no aclamado Festival de Montreux, na Suíça em 1979.

A noite conta ainda com serviço de bordo de bar e restaurante

O passeio pelas águas do Guaíba, que terá três horas de duração, conta ainda com serviço de restaurante e bar a bordo oferecendo diversas opções gastronômicas para deixar a viagem ainda mais especial.

O embarque acontece às 20h, no atracadouro da Usina do Gasômetro (Av. Pres. João Goulart, 551 – Centro Histórico), com saída programada para às 21h e retorno, ao mesmo local, à meia noite. O Espaço Cultural Flutuante tem se tornado palco de grandes shows e essa noite promete ser mais um momento único unindo música de qualidade e uma vista especial da capital gaúcha e do Guaíba.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos, sendo 1º lote, com valor promocional e número limitado, disponível apenas no stand de informações e vendas do Cisne Branco, no 3º piso do Shopping João Pessoa, diariamente das 11h às 20h.

Já o 2º lote, também com número limitado, é o Ingresso Solidário e faz parte da campanha em benefício ao Asilo Padre Cacique. Este ingresso será composto do valor em dinheiro – R$ 60 – e a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis ou 2 produtos de higiene e limpeza (entregues no momento da compra).

Nessa modalidade, o ingresso também poderá ser comprado online através do link do sympla. O valor do ingresso integral é R$ 120 tendo ainda meia entrada a R$ 60 (Conforme a Lei Federal nº 12933/2013). Para mais informações, basta entrar contato pelos telefones: (51) 3224-5222 ou (51) 99712-5672.

Serviço:

O que: Especial Elis Regina é a atração do dia 06 de setembro do Barco Cisne Branco

Quando: 06 de setembro (quinta-feira). Embarque às 20h / Saída às 21h / Retorno às 0h.

Onde: Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco (Barco Cisne Branco). Local de embarque: atracadouro da Usina do Gasômetro (Av. Pres. João Goulart, 551 – Centro Histórico), em Porto Alegre.

