Espetáculo comemora seus 10 anos com retorno ao Theatro São Pedro

Para celebrar seus dez anos de estreia o espetáculo Xaxados e Perdidos retorna ao Theatro São Pedro com novidades. O show apresentará um balaio de canções em que o espectador encontra achados e perdidos da enorme produção musical brasileira.

Esse trabalho é o grande vencedor do Prêmio Açorianos de música 2012. Além de concorrer como melhor espetáculo, o trabalho recebeu os troféus na categoria MPB como Intérprete (para Simone Rasslan) melhor CD nas categorias gerais, troféu de Arranjadores (para Álvaro RosaCosta, Beto Chedid e Simone Rasslan) e o prêmio mais esperado: melhor disco do ano. Também representou o estado na Semana da Cultura do Rio Grande do Sul no Uruguai, dentro do projeto de intercâmbio cultural SUR-SUL.

Além do trio que concebeu o espetáculo desde seu início (Simone Rasslan, Álvaro RosaCosta e Beto Chedid), estarão também dois instrumentistas: Daniela Luz (violino) e Yago Lima (percussão), a cantora Madalena Rasslan, filha de Simone, e os bailarinos do Canoas Coletivo de Dança. Todos são crias de projetos públicos de educação musical.

Onde: Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N – Centro Histórico)

Quando: 28/08/2019

Horário: 21h

Classificação Indicativa: Livre

INGRESSOS

Plateia: R$ 80,00

Cadeiras Extras: R$ 80,00

Camarote Central: R$ 70,00

Camarote Lateral: R$ 40,00

Galerias: R$ 30,00

DESCONTOS

50% para associados da AATSP (ingressos limitados)

50% para estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência (40% da lotação)

50% para idosos

