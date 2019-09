O espetáculo “Acuados” sobe ao palco do IFRS Campus Alvorada (rua Professor Darcy Ribeiro, 121 – Bairro Campos Verdes) na próxima quinta-feira (12), às 20h30. Com financiamento do Pró-Cultura RS – Fundo de Apoio à Cultura, do governo do Estado, o projeto prevê ainda a realização de oficinas de dança e produção cultural. Toda a programação é gratuita.

