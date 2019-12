Dicas de O Sul Espetáculo natalino no Pão Dos Pobres

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Natal EnCanto no Pão dos Pobres recebe a Orquestra Jovem do RS Foto: SMC/PMPA Natal EnCanto no Pão dos Pobres recebe a Orquestra Jovem do RS. (Foto: SMC/PMPA) Foto: SMC/PMPA

A Coordenação de Artes Cênicas da SMC (Secretaria Municipal da Cultura) em parceria com a Orquestra Jovem do RS promove nesta quarta-feira (11), a partir das 19h30min, o Natal EnCanto no Pão dos Pobres (rua da República, 801), em Porto Alegre. O evento com entrada franca integra a programação do Natal Alegre 2019. A regência será do maestro Telmo Paulo Jaconi e do Coral do Pão dos Pobres.

Com abertura do Grupo de musicalização do Pão dos Pobres, a programação será no pátio do Pão dos Pobres, valorizando o prédio histórico que servirá de cenário para a apresentação.

“Além de uma iluminação e sonorização especial e inédita para as apresentações de final de ano da orquestra e coral do Pão dos Pobres, também vamos investir na iluminação da fachada para chamar atenções para o prédio e, consequentemente, para o trabalho que é desenvolvido na instituição”, explicou o coordenador de Artes Cênicas da SMC, Fernando Zugno.

Além da parte musical e cenográfica, o público será recepcionado por um Presépio Vivo, projeto da atriz Adriane Azevedo, que depois de breve apresentação em frente à capela, irá conduzir o público até o pátio onde ocorrerá a apresentação principal.

O repertório da orquestra e coral começará com Bolero de Ravel, que terá a participação de bailarinos da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre e em seguida entrará no Auto de Natal.

