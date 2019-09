Espiritualidade e saúde são debatidas no Cremers

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul promoveu, nesta quinta-feira (05), um debate sobre religião e ciência. Intitulado “Cremers Convida”, o projeto contou com a presença dos médicos César Geremia, Anahy Fonseca e Fabiano Nagel como debatedores e foi transmitido ao vivo pelo perfil oficial do Cremers no Facebook (assista a íntegra abaixo).

Geremia, que é vice-presidente da Associação Médico-Espírita do RS, esclareceu a importância da discussão. “Temos um volume enorme de estudos que já mostraram que a crença espiritual, com ou sem vinculação a uma religião estabelecida, é fator promotor de saúde”, disse.

O projeto Cremers Convida tem como objetivo destacar temas relevantes para os médicos em sua relação com a sociedade.

