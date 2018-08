Nessa quinta-feira, o canal por assinatura Esporte Interativo anunciou que sairá do ar. Clubes parceiros da emissora para a transmissão das séries A e B do Campeonato Brasileiro no período de 2019 a 2024 manifestaram surpresa com a notícia e estão estudando que medidas adotarão no caso. Dentre eles estão Inter, Santos e Palmeiras.

