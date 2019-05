Esquema de trânsito para o jogo Grêmio x Atlético

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preparou esquema de trânsito e transporte para o jogo Grêmio x Atlético (MG), neste sábado (25), na Arena, com início às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Os portões abrem às 17h. A linha Especial Futebol circulará com oito ônibus para atender os torcedores do Grêmio, saindo do Largo Glênio Peres a partir de três horas antes da partida.