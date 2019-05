A EPTC preparou esquema de trânsito e transporte para o jogo Grêmio x Atlético (MG), neste sábado, 25. A linha Especial Futebol circulará com oito ônibus para atender os torcedores do Grêmio, saindo do Largo Glênio Peres, Centro Histórico, em direção ao estádio, a partir de três horas antes da partida. Na saída do jogo, serão disponibilizados seis ônibus articulados da Carris.

