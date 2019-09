O Acampamento Farroupilha está oficialmente aberto em Porto Alegre

Uma cerimônia marcou, no início da noite deste sábado (07), a abertura oficial do Acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia, em Porto Alegre. Com o tema “Vida e Obra de Paixão Côrtes”, esta edição do evento conta com 340 galpões de entidades tradicionalistas e uma intensa programação até o dia 22.

Às 18h30min, cavaleiros do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho) chegaram ao local com tochas acesas no dia 16 de agosto no município de Tenente Portela, a 460 quilômetros da capital gaúcha, onde estavam desde o fim do mês passado. A união das centelhas, neste sábado, formou a Chama Crioula, que ficará no parque até o fim do evento.

A expectativa é de que o público do Acampamento supere a marca de 1 milhão de visitantes, registrada em 2018. A prefeitura está no local com serviços de cultura e lazer. Por meio do programa “Turismo de Galpão”, é possível participar de oficinas sobre chimarrão, churrasco e outros itens da gastronomia gaúcha, por exemplo. A iniciativa é da diretoria de Turismo e Eventos da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) em parceria com o MTG.

O mapa do parque na área central da capital gaúcha, bem como o cronograma de atividades do Acampamento, pode ser conferido no site oficial www.mtg.org.br. Também estão disponíveis informações no endereço virtual www.portoalegre.rs.gov.br. Veja, a seguir, algumas dicas para quem pretende visitar o acampamento.

Rede Pampa

O tradicional Piquete da Rede Pampa de Comunicação é um dos destaques do evento. Na unidade (localizada em área conhecida como “Fazendinha”, próximo à churrascaria Galpão Crioulo), o público terá à disposição atrativos como chimarrão e degustação de café Bom Jesus e pão-de-alho Marsala, além de passeios de pônei e apresentações musicais no palco dos “Shows Pampeanos”.

Linha Turismo

Durante a Semana Farroupilha, o ônibus turístico de Porto Alegre fará parada especial todos os dias no Parque da Harmonia. Os passageiros poderão desembarcar para visitar o espaço, interagir com a cultura gaúcha e reembarcar depois usando a mesma passagem. As partidas serão de hora em hora, das 9h até as 16h, de terça a domingo.

Orientação

O CIT (Centro de Informação Turística) móvel está equipado para receber e orientar o turista que deseja conhecer Porto Alegre. Neste ano, o veículo também atuará na prestação de informações sobre as atrações e serviços úteis do Acampamento Farroupilha.

Caminhada

Os visitantes também poderão percorrer o parque acompanhados de um guia, que compartilhará informações, histórias e curiosidades sobre o evento e a história riograndense. Os pontos de encontro estão localizados na entrada do Harmonia (próximo à churrascaria Galpão Crioulo) e no piquete da SMDE, no interior do parque. Os dias e horários são os seguintes: 11 de setembro (13h30min), 14 de setembro (10h30min), 18 de setembro (13h30min) e 21 de setembro (10h30min).

Oficinas

Em diferentes galpões, são oferecida oficinas temáticas, a maioria de forma gratuita. Para participar, é preciso se dirigir ao microônibus da SMDE, de onde monitores acompanharão visitantes até os piquetes onde ocorrem as atividades, em horários na faixa das 11h às 16h. Os conteúdos abrangem a cultura indígena e gaúcha, bolinhos-de-chuva, nós-de-lenço e, como não podia faltar, o churrasco.

“EPTChê”

Cerca de 2 mil alunos de 38 escolas municipais, estaduais e particulares da Capital realizarão atividades no piquete da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) durante o evento. Estão previstas palestras, teatro e passeios pelo tradicional espaço da tradição gaúcha. Para esta quarta-feira, as crianças terão a oportunidade de realizar passeios de pônei.

Limpeza

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) atua na higienização da área do evento. Serão instalados 20 contêineres no interior do parque para o recolhimento de resíduos orgânicos e rejeitos, por meio de processo automatizado, quatro vezes por semana. No que se refere aos recicláveis, o serviço se dá em parceria com o MTG.

Cerca de 40 garis foram designados para a zeladoria e fiscalização. A fim de cobrir os custos com os serviços durante o evento, a entidade organizadora repassará R$ 75,7 mil aos cofres públicos.

Meio Ambiente

A Unidade de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) acompanhará as equipes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) nas ações de sensibilização para o correto encaminhamento dos resíduos gerados pelos piquetes. A Equipe de Fauna Silvestre realizou vistoria no Parque de Rodeios para verificar a presença de ninhos de quero-quero.

(Marcello Campos)

